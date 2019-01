Dopo Marino Simoni a Levico, il primierotto Rolando Fontan sarà Commissario del nuovo Comune “Terre d’Adige”

Rolando Fontan, ex parlamentare e segretraio comunale in Veneto, dovrà accompagnare Zambana e Nave San Rocco nei primi mesi dalla loro fusione. In attesa delle nuove elezioni che si terranno in tarda primavera, in una domenica fra il primo maggio e il 15 di giugno.

Fontan rivestirà, da solo, il ruolo di sindaco, giunta e consiglio comunale nella gestione amministrativa del nuovo Comune – Terre d’Adige – nato ufficialmente martedì, primo gennaio 2019. È l’unica fusione prevista per il 2019 in Trentino. Bisognerà attendere invece un altro anno – il primo gennaio 2020 – per l’aggregazione di Faedo a San Michele.

La nomina di Fontan è stata decisa dalla giunta provinciale nell’ultima seduta prima di Natale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti. Il commissario guiderà anche un comitato esecutivo composto dai due sindaci uscenti: Renato Tasin per Zambana e Joseph Valer per Nave San Rocco.

Fontan, nato 57 anni fa a Transacqua è laureato in Giurisprudenza, dopo aver frequentato la scuola notarile ha iniziato una lunga carriera come segretario comunale, fra il Trentino e il Veneto. Ma è noto anche per la sua carriera politica, in particolare come parlamentare – eletto nelle fila della Lega Nord nel 1994 e nel 1996 – e come segretario leghista in Trentino dal 1999 al 2001.

E’ il secondo primierotto nominato Commissario in poche settimane. nei giorni scorsi anche Marino Simoni, ex sindaco di Transacqua e segretario comunale di lungo corso, è stato nominato alal guida temporanea del Comune di Levico Terme.