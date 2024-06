Buon Compleanno Marina Pistoia: festa per i 100 anni con la famiglia e il sindaco di Mezzano

Un momento indimenticabile, che vogliamo ricordare con una foto storica in famiglia

Mezzano (Trento) – Marina Pistoia festeggia i 100 anni dopo una lunga vita fatta di avventure e sacrifici, sempre legati alla famiglia. Nasce a Mezzano il 6 giugno 1924, settima di 10 fratelli, doveva chiamarsi Bianca ma la chioma scura ha fatto si che decidessero di cambiare nome. Da piccola non sono mancati i momenti di dolore: per lo scoppio di un ordigno che le ha lasciato il segno. Ma questo grave incidente non ha permesso di rallentare la sua vita così intensa, fatta di famiglia, valori, lavoro e tanti amici, ma anche di impegno per la sua comunità di Mezzano.

In giovane età, Marina ha intrapreso la vita ecclesiastica insieme a due sorelle, ma quella strada non era la sua, ed è quindi rientrata in paese. Ha preso la valigia per un posto di lavoro, trova una occasione in Svizzera vicino ai fratelli, qui si è fermata per diversi anni, ben 25, fino a quando la mamma ormai anziana le chiede di rientrare. Concluderà i suoi anni lavorativi a Primiero.

Da allora è sempre stata disponibile per la famiglia, si è prodigata nell’aiutare fratelli e nipoti. Tutti a Mezzano, conoscono Marina come una persona molto cordiale, sempre sorridente per le vie del suo amato borgo. La sua esperienza all’estero, oggi è stata trascritta anche nel libro “Donne con la valigia” promosso dalle Acli locali e redatto nel 2023, per valorizzare l’emigrazione femminile negli anni 50.