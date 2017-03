Marijuana nello zaino, 3 denunce

Connect on Linked in

Durante controlli dei carabinieri in valle Aurina

Bolzano – Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Cadipietra in valle Aurina hanno sequestrato oltre 200 grammi di marijuana, nascosti all’interno dello zaino di uno degli occupanti di un mezzo fermato ad un posto di controllo.

L’atteggiamento degli occupanti al momento dell’alt ha fatto insospettire i militari che hanno proceduto alla perquisizione personale dei tre giovani a bordo e del mezzo. All’interno di uno zainetto i militari hanno rinvenuto due confezioni di marijuana essiccata ma anche materiale per i confezionamento di dosi da mettere in vendita, un bilancino di precisione e diverso denaro in contante, anche in banconote di piccolo taglio.

I tre occupanti del mezzo, tutti giovani della valle Aurina, sono stati accompagnati in caserma per ulteriori controlli, venendo denunciati per la detenzione illecita del narcotico.