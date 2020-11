Apsp San Giuseppe in festa nei giorni scorsi per i 100 anni di Maria Zagonel, cugina del Cardinal Bernardin

Domenica 25 ottobre 2020 ha festeggiato 100 anni la signora Maria Zagonel

Primiero (Trento) – Nonostante il momento difficile per l’emergenza Covid, fortunatamente non mancano i momenti con il sorriso. E’ stata infatti una domenica di festa per Maria Zagonel, che ha raggiunto nei giorni scorsi il traguardo delle 100 candeline. Una vita intensa la sua, che racconta ancora oggi con grande passione.

Nata a Tonadico il 25 ottobre 1920 il papà si chiamava Luigi Zagonel e la mamma Margherita Bernardin, ha svolto gli studi con ottimi risultati era la più brava della classe e durante il ‘fascio’ ha addirittura ricevuto la pagella a fine anno davanti a tutta la scuola per gli ottimi risultati ottenuti.

In giovane età è andata n Svizzera per lavoro dove ha conosciuto il marito Giuseppe Berlanda di Dro, nei primi anni di lavoro era inserviente in ospedale, subito dopo il matrimonio e la maternità, ha sempre svolto lavori come cameriera guardarobiera sia in Svizzera che in Italia. Ricorda sempre volentieri il periodo in Svizzera che le ha dato molta soddisfazione, per questo motivo parla ancora oggi il tedesco.

E’ cugina del Cardinal Joseph Bernardin a cui lei era molto legata. Maria ha due figlie Rita e Silvana (Rita scomparsa qualche anno fa). Persona dal carattere molto determinato socievole intraprendente e laboriosa. Amava molto dialogare con i giovani. Le sue passioni sono l’orto e i fiori, ama giocare a carte ma spesso si dedica anche al cucito e al ricamo.

In breve

Apsp San Giuseppe certificata Family Audit. Si tratta di un percorso intrapreso dall’Apsp locale nel 2018, durato oltre tre anni e riconosce l’impegno della struttura ad adottare misure volte al bilanciamento famiglia e lavoro del personale. L’Ente certificatore (la Provincia Autonoma di Trento) riconosce il marchio Family Audit alle organizzazioni che si impegnano in un percorso di tre anni e mezzo che prevede la definizione e la messa in pratica di un Piano di attività di conciliazione. La certificazione Family Audit, adottata da quasi 200 aziende in Italia con il coinvolgimento di circa 100.000 dipendenti è nata nel 2008 in Trentino e in Italia si è diffusa con la prima (2012) e seconda (2015) sperimentazione nazionale.