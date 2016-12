Torna la tradizionale Marcia della Pace nel Vanoi il primo gennaio 2017: “Non Violenza, Stile di una Politica per la Pace”

Punto Pace Vanoi assieme a tanti altri amici “tessitori” della comunità, invitano il 1° gennaio alla 28^ fiaccolata per la pace

Valle del Vanoi (Trento) - Torna come ogni anno nel primo giorno dell’anno la tradizionale Marcia della Pace nel Vanoi, organizzata da Punto Pace in collaborazione con associazioni ed Enti del territorio. Il tema del 2017 è “La Non Violenza, Stile di una Politica per la Pace”.

Il programma prevede il ritrovo alle 20.15 presso la casa di riposo del Vanoi e successivamente la fiaccolata per le vie del paese fino a Lausen, “danzando per la pace”.

Nell’ultima edizione, la marcia della pace ha visto come ospite Vincenzo Passerini che ha portato a Canal San Bovo la sua importante esperienza in prima linea.