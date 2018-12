Manovra, ultimo step: ecco il Natale dei politici. Il Vice premier Di Maio aveva promesso vacanze nel Bellunese dopo l’emergenza maltempo

Connect on Linked in

La legge di bilancio varata dal Senato alla vigilia di Natale sarà da giovedì all’esame della commissione bilancio della Camera. Dopo l’emergenza maltempo nel Bellunese, Vice premier Di Maio prometteva vacanze in zona

NordEst – Il testo, a meno di imprevedibili sorprese, non subirà modifiche. E dopo il passaggio in commissione approderà in aula dove il varo è previsto per il 29 dicembre.

Inevitabile, dati i tempi strettissimi, il ricorso alla fiducia sul medesimo testo licenziato da Palazzo Madama.

