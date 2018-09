Rallye San Martino 2018, fuori pericolo i due veronesi coinvolti nell’incidente sul Manghen: ecco il video dello schianto

Connect on Linked in

Un doveroso ringraziamento a quanti sono intervenuti prontamente per il soccorso dell’equipaggio: dai responsabili della prova, ai Vigili del fuoco, dai sanitari, all’elisoccorso che ha raggiunto il luogo dell’incidente sul Manghen, con l’auto in fiamme

Passo Manghen (Trento) – A pochi giorni dall’incidente, fuori pericolo i due occupanti del mezzo, sono doverosi i ringraziamenti a quanti sono intervenuti prontamente dopo lo schianto.

Un incidente che poteva – vedendo oggi le immagini di un nostro lettore – avere conseguenze decisamente più gravi. Fortuntaamente gli scaligeri Riccardo Canteri e Pierino Lesa, con la loro Fiat 131 Racing sono salvi.

La loro auto in fiame dopo il volo fuori strada, è stata sventrata dai Vigili del fuoco per tirarli fuori dopo essere rotolata in discesa dal Manghen (ps 5). Per fortuna i due se la sono cavata con qualche frattura. A loro ovviamente, gli auguri di pronta guarigione da tutto il mondo dei rally.

Prova sospesa dopo l’incidente

Prova quindi sospesa, Historique Rallye in trasferimento sulla Val Malene (ps 6) dove l’Opel Ascona 400 di Tiziano Nerobutto e Franco Battisti ha sbattuto e si è messa di traverso. Nessun problema per l’equipaggio (che si trovava al comando), ma altra sospensione e sfilata delle vetture in direzione Gobbera.

L’ultimo crono (ps 7), con scratch di Nicola Patuzzo e Alberto Martini su Ford Sierra Cosworth, non ha più stravolto i ranghi della corsa storica. Al traguardo 16 delle 25 auto partite, gioia contenuta per i vincitori Agostino Iccolti e Lucia Zambiasi su Porsche 911 Rs 3.0 del Team Bassano, affiancati sul podio da Maurizio Pioner e Bruna Ugolini su Lancia Delta Integrale, Andrea Montemezzo e Andrea Fiorin su Opel Kadett Gsi.