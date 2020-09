Mancato rientro in Val di Ledro: fungaiolo disperso ritrovato illeso

Il fungaiolo del 1948 residente a Vigevano, disperso da martedì nei boschi della Val di Ledro, è stato ritrovato in vita in una zona molto ripida e impervia nei pressi di malga Cap, sopra l’abitato di Tiarno di Sotto a una quota di circa 1.500 metri

Trento – Il suo mancato rientro era stato segnalato dai familiari verso le 20 di martedì sera quando non lo hanno visto tornare all’orario concordato. L’uomo è stato ritrovato lungo un canale molto ripido, in buone condizioni di salute, era cosciente ma lamentava dolori a una gamba. Da una prima ricostruzione sembra sia scivolato nel canale nel tardo pomeriggio di ieri, senza più riuscire a ritornare sui propri passi in autonomia e senza riuscire a contattare nessuno poiché nella caduta aveva perso il cellulare.

Le ricerche erano cominciate nella tarda serata di ieri. Dopo che i Vigili del Fuoco della Val di Ledro hanno trovato la macchina dell’uomo parcheggiata nei pressi di malga Cap sopra Tiarno di Sotto, a una quota di circa 1.400 m.s.l.m., il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra della Stazione Val di Ledro e dell’unità cinofila. In collaborazione con il cane molecolare della Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe e con i Vigili del Fuoco che hanno messo a disposizione i droni, i soccorritori hanno effettuato una ricerca nella notte scandagliando i sentieri e i boschi attorno alla macchina.

Le ricerche sono riprese alle prime luci di questa mattina ed hanno visto coinvolti gli operatori delle Stazioni Val di Ledro, Valle del Chiese e Riva del Garda del Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco della Val di Ledro, le unità cinofile del Soccorso Alpino, della Croce Rossa, della Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe e della Guardia di Finanza.

Sulla base delle celle telefoniche agganciate dal cellulare del disperso l’area della ricerca è stata circoscritta e verso le 13.30 l’uomo è stato individuato e raggiunto grazie alla traccia seguita da un’unità cinofila. Considerato il terreno molto ripido e impervio, per il recupero è stato fatto intervenire l’elicottero, con il Tecnico di Elisoccorso che ha verricellato l’infortunato a bordo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.