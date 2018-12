Maltempo, Zaia: da Governo mezzo miliardo

Connect on Linked in

Parecchi miliardi disponibili per dissesto idrogeologico

NordEst – “Il governo finora c’è sempre stato a fianco, ha stanziato i primi 253 milioni di cui noi porteremo a casa 80-90 milioni. Inoltre c’è un buon segnale; ci sono parecchi miliardi a disposizione per il dissesto idrogeologico e abbiamo almeno 2 miliardi di opere cantierabili grazie ai soldi messi da parte con l’alluvione del 2010”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia il quale ha precisato che “il governo ci ha dato notizia di un altro mezzo miliardo di euro in finanziaria su questa partita. Dobbiamo onorare questi territori martoriati, i tre morti che abbiamo avuto e la voglia di rimboccarsi le maniche dei veneti”.

In breve

Migranti, polemica prete con Salvini – Parole “non cristiane” sui migranti, e atteggiamenti che “fomentano il razzismo”. Queste le frasi pronunciate in un’omelia a messa da un prete di Castelfranco, in Veneto, don Claudio Miglioranza, alle quali ha replicato, via Twitter, il responsabile del Viminale. “Non ho parole, un comizio durante la Messa? Manderò a questo prete il testo della #LeggeSalvini perché capisca che è un passo in avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen”, è il tweet di Salvini. “Il problema è – ha detto il sacerdote – che con la sua maniera di fare Salvini sull’immigrazione fomenta il razzismo, e qualche volta l’odio”. “Sbandiera spesso il rosario e il Vangelo, e si professa cattolico – ha aggiunto – Sul fatto che si senta cattolico non dico niente, ma cristiano direi di no”.

Lite fuori dal bar, muore mentre chiama il 112 – Un uomo di 58 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di un 79enne dopo una lite al bar avvenuta a Cavarzere (Venezia).Un camionista è morto invece in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano, in direzione Venezia. Coinvolti tre autoarticolati. Un’anziana donna di 75 anni, Angela Savian, è morta dopo che la sua auto, scontratasi con un trattore, è finita in un canale a Ottava Presa, frazione di Caorle (Venezia).

Subacqueo muore nel lago di Garda – Un subacqueo è morto nel lago di Garda, per cause al vaglio degli investigatori, nel territorio del comune di Torri del Benaco.