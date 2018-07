Maltempo in Val di Fassa, Vigili del fuoco in aiuto anche dal Distretto di Primiero

Connect on Linked in

E’ partito mercoledì mattina presto un contingente del Distretto di Primiero alla volta di Moena in Val di Fassa. Altri uomini pronti anche per giovedì

Primiero (Trento) – Vigili del fuoco anche dal Distretto di Primiero oltre che da Fassa, Cembra e Fiemme in aiuto della Val di Fassa, dopo la bomba d’acqua e fango che ha sconvolto la valle martedì pomeriggio.

“Per le operazioni di oggi (mercoledì ndr) – spiega l’Ispettore del Distretto di Primiero, Paolo Cosner – sono partiti 5 vigili di Mezzano con al seguito gruppi elettrogeni, idrovore e motopompe.

Si tratta di pompare fango dagli scantinati delle case dopo l’enorme quantità di acqua e detriti accumulatisi in poche ore nel centro di Moena. Per la giornata di giovedì sono pronti altri 10 vigili del Distretto per portare supporto agli uomini che stanno lavorando per ripristinare viabilità e servizi”.

Elisoccorso a passo Cereda, mercoledì mattina – Intervento primario in codice rosso in un campeggio di passo Cereda, mercoledì mattina. Sul posto l’ambulanza da Primiero, poco dopo le 7 del mattino e di seguito l’elicottero decollato da Trento per un’emergenza sanitaria.