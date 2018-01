Maltempo, turisti bloccati in Val Senales. Escursionista muore nel Bellunese, molti gli incidenti in quota

Connect on Linked in

Non possono partire per causa pericolo valanghe. Escursionista veneto muore nel Feltrino, gran lavoro per Soccorsi a NordEst

Bolzano – Alcune centinaia di turisti sono attualmente bloccati in Val Senales, in Alto Adige, perché la strada d’accesso è stata chiusa per pericolo valanghe. Sono rimasti isolati così la frazione Madonna di Senales e le località Maso Corto, Vernago e Casera di Fuori.

I tecnici della Provincia sono sul posto per valutare un distacco pilotato della neve per poter riaprire la strada al più presto possibile.

Per i turisti, soprattutto italiani, tedeschi, austriaci e polacchi, si allunga così il soggiorno in Val Venosta, anche se alcuni dovrebbero riprendere il lavoro già da domani.

Dopo le ultime nevicate di stanotte, oltre alla strada provinciale per la val Senales da Certosa in poi sono state chiuse per pericolo valanghe anche la strada provinciale Vallelunga da Curon in poi e la strada tra Resia e Roja. Dall’Alta Val Venosta fino alla cresta di confine centrale il pericolo valanghe è forte di grado 4 su 5.

In breve

Padovano scivola sul ghiaccio in val Schievenin: precipita e muore – Un escursionista di 36 anni, M.M., di Piove di Sacco (Padova) è morto scivolando su una lastra di ghiaccio mentre percorreva un sentiero sopra la Valle di Schievenin ( Belluno). E’ caduto per alcuni metri ed è morta. Secondo la ricostruzione del Soccorso alpino, durante l’attraversamento con un amico di un tratto orizzontale ghiacciato del sentiero è rovinata a terra, ruzzolando nel bosco, ha superato un salto di roccia ed è piombata nella mulattiera sottostante. A lanciare l’all’arme è stato l’amico, col telefonino. Nonostante fosse in stato confusionale i soccorritori sono riusciti a capire il punto dove era avvenuto l’incidente, in prossimità di Forcella Bassa, tra la Valle di Schievenin e la Valle di Seren del Grappa, versante a nord.

Un 56enne di Mestre è stato travolto da una valanga nelle Dolomiti che si è staccata nella Val de Chedul, tra Selva di Val Gardena e Corvara in Badia, a quota 2.400 metri circa – L’uomo è riuscito a mettersi in salvo da solo. La slavina ha sfiorato anche i suoi compagni d’escursione, una piccola comitiva di turisti, che passeggiava con le ciaspole.

Bloccati su un pendio ghiacciato sopra a salti di roccia: salvati nella notte – Si è concluso intorno a mezzanotte di domenica 21 gennaio, l’intervento di due squadre di tecnici del soccorso alpino del Cnsas di Forni di Sopra per salvare due giovani escursionisti friulani. Sono state ore di tensione e di attesa per chi attendeva a valle comunicazioni dai soccorritori: la zona, infatti, è impervia e pericolosa. I due friulani erano bloccati in posizione sfavorevole ed esposta su un pendio ghiacciato che termina su salti di roccia.