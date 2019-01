Maltempo Trentino, online i moduli per la presentazione delle domande di contributo o indennizzo fino al 1° marzo

Connect on Linked in

Gli eventi calamitosi che hanno colpito il Trentino a fine ottobre 2018 hanno richiesto da parte della Provincia l’attivazione di misure atte a far fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo

Trento – Si possono presentare le domande per ottenere contributi per i danni causati dal maltempo in Trentino dal 27 al 30 ottobre 2018. Lo annuncia in una nota la Provincia autonoma, ricordando che aveva attivato misure per fare fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo: il 21 dicembre scorso, la Giunta provinciale aveva stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i danni.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino al primo marzo e i moduli per la richiesta possono essere scaricati sul sito della Provincia. I moduli per richiedere i contributi e gli indennizzi si possono scaricare accedendo a questo link: http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/pagina250.html

In breve

Incendioi Chiesa San Rocco Rovereto, Fugatti: “Pesante condanna nei confronti dei responsabili”

Glass to Power inaugura i nuovi spazi produttivi in Polo Meccatronica

A spasso per Tridentum

Il presidente Maurizio Fugatti in visita al Comando provinciale Carabinieri di Trento

Fugatti e Sgarbi alla mostra Sarfatti al Mart

Agenzie fiscali alla Regione: in Trentino il tema è all’esame della Provincia

Medicina generale, accordo raggiunto: revocato lo sciopero

Assessore Failoni: “Pronti 43 milioni di euro per l’ampliamento del polo fieristico e congressuale di Riva

Parlamento: Fugatti, Segnana e Zanotelli hanno rassegnato le dimissioni

L’innovazione trentina vola a Las Vegas

Captain cerca volontari per ideare nuove tecnologie

Cacciatori e agricoltori insieme per il controllo del cinghiale