Maltempo, SS50 Schenèr riaperta alle 12 dopo le frane. A Grigno esonda il torrente, 7 famiglie evacuate

Le frane sono cadute in due punti diversi, una nella galleria a monte del lago artificiale, una sopra il bivio per Lamon

NordEst – Le precipitazioni nella notte, sono state molto irregolari, mediamente tra 15 e 30 mm, con valori massimi di 52 mm a Daone (Malga Bissina) e 42 mm al Passo Rolle. Le raffiche più intense sono invece state registrate a Torbole (34 m/s ovvero 120 km/h) e a Trento (24 m/s ovvero 85 km/h). 177 le chiamate ricevute dalla Centrale unica di emergenza per cedimenti, crolli, allagamenti e caduta di alberi o rami, ma nessun evento è risultato particolarmente grave. Vento fortissimo anche nel Bellunese con abitazioni scoperchiate ad Agordo.

Riapre lo Schenèr tra Primiero e Feltrino

Le frane lungo lo Schenèr sono due: sono cadute in due punti diversi tra i comuni di Imèr e Sovramonte. La valle è raggiungibile con lunghe deviazioni dai passi Brocon, da passo Cereda o Rolle con gravi problemi per i turisti in arrivo in queste ore. Si lavora per una possibile riapertura entro la giornata.

L’emergenza a Grigno

Località Belvedere, una bomba d’acqua nella notte verso le 3 e mezza ha provocato una frana che ha trasportato limo e materiale nelle case. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma sette famiglie sono state evacuate e hanno trovato riparo nella caserma dei vigili del fuoco di Grigno.

Le chiamate di emergenza al 112

Da un punto di vista idrologico, il passaggio del fronte temporalesco in rapido movimento da sud ovest a nord est ha generato delle risposte rapide non solo per gli accumuli di precipitazione che si sono verificati ma anche per le condizioni iniziali dei bacini che risultano saturi per le precipitazioni delle scorse settimane e per le portate di base fluenti che sono elevate sia come effetto delle precipitazioni cadute le scorse settimane che per la fusione della neve.

La Centrale Unica di Emergenza (CUE) ha ricevuto 177 chiamate, così suddivise:

51 in Alta Valsugana;

3 negli Altipiani Cimbri;

7 nell’Alto Garda e Ledro;

12 nelle Giudicarie;

1 nell’area Paganella;

1 in Primiero;

8 nella Rotaliana;

51 nella Valle dell’Adige;

6 in Val di Fassa;

6 in Val di Fiemme;

1 in Val di Non;

22 in Vallagarina;

1 in Val di Cembra;

2 in Val di Sole;

5 in Valsugana e Tesino.

La Centrale dei VVF ha gestito gli interventi con 5 operatori; dalle Giudicarie fino alla Valle di Fassa, prevalentemente Trentino meridionale. Nessun evento di rilevante gravità è stato registrato e le chiamate sono riferite alle seguenti tipologie: cedimenti / crolli, smottamenti (6), caduta di rami o alberi (76), allagamenti (60), disconnessioni del manto stradale (19), altri servizi (12).