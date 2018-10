Maltempo a Primiero, Voragine sullo Schenèr: traffico riaperto dopo soli due giorni

Connect on Linked in

Dalla serata di mercoledì 31 ottobre (al termine dei lavori di asfaltatura) – dopo soli due giorni di chiusura – è tornata nuovamente percorribile la strada dello Schenèr (a doppia corsia, senza limitazioni) in seguito alla voragine creata dal maltempo, lungo l’importante via di accesso alla valle

Primiero (Trento) – Nei giorni del ponte di Ognissanti il principale accesso alla valle torna operativo. Finalmente Primiero non è più isolato, in seguito al maltempo delle ultime ore.

Tutto questo grazie all’impegno giorno e notte di uomini e donne della Protezione civile, con il pieno supporto delle Amministrazioni locali e della Provincia, in sinergia con le molte ditte locali che hanno lavorato in tempi record.

Non un semplice bypass a senso unico quindi, come si prospettava inizialmente, ma un tratto di strada a doppio senso di marcia, senza limitazioni. Con evidenti ricadute sui trasporti di prima necessità, che in questi giorni sono stati messi a dura prova in zona.

Alle 19 di mercoledì sera, una lunga fila di auto era già in attesa alla rotatoria del tunnel Totoga, in attesa di poter transitare sullo Schenèr. Al termine dei lavori di asfaltatura, il traffico è ripreso regolarmente verso le 20.

Riaperta mercoledì sera anche la tangenziale di Mezzano. L’energia elettrica è stata ripristinata in tutte le zone, mentre non sono ancora stati risolti i problemi telefonici con alcune compagnie (Wind in particolare è senza segnale dall’inizio dell’emergenza in zona).

Rimane anche il nodo critico della viabilità tra Siror e San Martino di Castrozza che dovrebbe però essere risolto in tempi brevi, senza particolari problemi per il cantiere relativo al nuovo Impianto di Ces (Colbricon Express). Migliora anche la situazione nel Vanoi, così come verso la Val Canali, Sagron Mis e Passso Cereda.

