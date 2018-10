Maltempo Primiero Vanoi Mis: tetti scoperchiati, frane sulle strade, black out e disagi (IMMAGINI)

Connect on Linked in

Disagi e difficoltà ovunque

Primiero (Trento) – Grande lavoro in queste ore dei Vigili del fuoco locali e di tutto il sistema della Protezione civile trentina per riaprire strade isolate da ore a causa del maltempo.

Critica la zona di Caoria così come a Ronco nel Vanoi, dove mancano corrente e segnale telefonico da ore con piante cadute e numerosi smottamenti.

A Prade il torrente divora un tratto di strada (dopo ponte Berni) e un’auto rimane chiusa tra le piante cadute, fortunatamente senza conseguenze per l’intervento immediato dei Vigili del fuoco. Molti tetti sono stati scoperchiati e numerose piante cadute sulle strade.

Problemi anche a Tonadico, Siror, in Val Canali e a San Martino di Castrozza dove manca l’elettricità. Franato anche qui un tratto di strada, mentre passo Rolle è chiuso.

Allerta, tetti scoperchiati e qualche sfollato anche tra Mezzano e Imèr con il torrente Cismon ingrossato.

Posti di blocco dei Carabinieri a Imèr e della polizia locale e Guardia di Finanza a Siror.

La situazione più critica resta sullo Schenèr dove la strada è franata nei pressi della Centrale elettrica, creando quindi black out in zona. Una persona sarebbe rimasta ferita in modo non grave durante le verifiche notturne.

Due gli elicotteri arrivati in zona Primiero martedì mattina per monitorare la situazione. Al lavoro anche i geologi della Provincia per verificare i casi più critici.

Acsm sta lavorando a pieno ritmo anche il supporto di aziende esterne, per il ripristino dell’energia elettrica.

Con le scuole chiuse e i trasporti interrotti, l’invito è a rimanere a casa.