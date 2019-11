Maltempo Primiero Vanoi: chiusi passo Rolle e Brocon, Schenèr percorribile. Molti interventi dei Vigili del fuoco per frane

Nonostante varie notizie infondate, circolate in queste ore sui social, si comunica infine che la strada dello Schenèr così come il passo passo Cereda, sono attualmente percorribili e non vengono segnalati problemi dalle autorità competenti. Eventuali segnalazioni verrannno trasmesse tempestivamente. Prima di diffondere o condividere notizie non verificate sui social, l’invito è ad informarsi dalle autorità competenti, per evitare inutili allarmismi in rete.