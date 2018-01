Maltempo, numerosi smottamenti nel bellunese: allagata scuola infanzia a Feltre

Connect on Linked in

Chiusi anche passi Fedaia e Pordoi sul lato Bellunese

NordEst – Sono almeno una trentina da martedì mattina gli interventi legati al maltempo che stanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona del Feltrino, per le forti piogge cadute.

Allagata in via Cismon, a Feltre. la scuola per l’infanzia. I bambini che erano già arrivati con lo scuolabus sono stati fatti rientrare a casa. Problemi alla circolazione stradale per piccoli smottamenti lungo la provinciale 1bis Via Madonna del Piave a Quero e la provinciale 3 a Gosaldo.