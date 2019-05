Maltempo a NordEst, Vigili del fuoco in azione: treno bloccato a Vittorio Veneto, a Bolzano cade albero in ospedale, a Trento vento fino a 125 kmh

NordEst – Sono centinaia gli interventi compiuti in tutto il Triveneto per il maltempo che dalla serata di sabato sta interessando Il NordEst.

Intervento dei Vigili del fuoco anche sulla linea ferroviaria Belluno-Vittorio Veneto che è rimasta a lungo bloccata domenica per un albero caduto poco dopo le 19.

Il treno regionale in transito con ben con diversi passeggeri a bordo, ha dovuto fermare la sua corsa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili di Vittorio Veneto (Tv) fino alle 20.

— Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) May 12, 2019

Simbolo della terza domenica consecutiva di maltempo in Alto Adige è l'albero sradicato nel cortile interno dell'ospedale di Bolzano. Le raffiche di vento sono arrivate a raggiungere, nella zona di Salorno, i 90 km orari. Temperature in discesa e neve a bassa quota. @TgrRai pic.twitter.com/0dFiDfJtxM

Particolarmente colpito anche il Vicentino con oltre 80 interventi a causa di allagamenti, rimozione piante dalla sede stradale e smottamenti.

Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco di Vicenza è stato rinforzato nella notte con il richiamo di persone libere dal servizio. Richieste di soccorso sono venute soprattutto nella zona di Schio e l’Alto vicentino.

Poco prima dell’alba tre giovani a bordo di un’auto nell’attraversare una stradina precedentemente asciutta nei pressi della provinciale 78 a Valdastico sono rimasti bloccati nel centro di un torrente. I pompieri hanno raggiunto i ragazzi e li hanno tratti in salvo.

#12maggio #Veneto, oltre 170 interventi dei #vigilidelfuoco per il maltempo che da ieri sera sta interessando la regione. Particolarmente colpito il vicentino. Gli operatori #SAF dei #pompieri hanno salvato tre giovani rimasti bloccati in un’auto in un torrente a #Valdastico(VI) pic.twitter.com/txchJqyGej

— VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 12, 2019