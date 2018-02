Maltempo a NordEst: a Venezia crolla pilone, nel Bellunese auto esce di strada, neve e disagi sulle Dolomiti

Travolti da valanga, si salvano due scialpinisti sulle piccole Dolomiti. A Venezia, crolla un pilone sul Ponte della Libertà, riaperto il traffico. A Valle di San Lucano nel Comune di Taibon Agordino, auto esce di strada. ‘Burian’ porta disagi per neve e freddo sulle Dolomiti. Autostrade: ecco le tratte a rischio neve

NordEst – E‘ stato riaperto il traffico sul Ponte della Libertà a Venezia, in entrambi i sensi di marcia. Ci sono volute più di otto ore dall’incidente per sgomberare il traliccio che era caduto di traverso, dopo essere stato sradicato dalla strada per il forte vento, isolando così la città lagunare raggiungibile solo in treno.

Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti. Nel crollo il pilone ha tranciato la linea elettrica del tram, rendendo così inservibile la linea. L’incidente si è verificato sulla corsia che da Mestre porta a Venezia ma il traliccio ha occupato anche parte dell’altra corsia. Al momento del crollo del traliccio stavano arrivando un bus di linea e un pullman di passeggeri che si è fermato in tempo, una trentina di metri prima. Subito dietro si sono fermati gli altri mezzi. “Abbiamo frenato per tempo grazie al fatto che i cavi del tram e alcuni tiranti hanno rallentato la caduta del cartellone – ha detto un testimone che ha assistito alla scena – Pochi secondi di differenza e saremmo stati travolti in pieno”.

Neve, vento e gelo sul Trentino Alto Adige

Il calo delle temperature e la neve sono arrivati come previsto in Trentino Alto Adige dalle prime ore del mattino di domenica. Se sabato le temperature erano quasi primaverili, con le massime che sono arrivate a superare in pianura anche i 10 gradi, domenica sono intorno allo zero o poco sopra in pianura e di qualche grado sotto in montagna. La neve è arrivata anche nelle città, imbiancando però soltanto i tetti e senza riuscire a fermarsi a terra. Le previsioni per le prossime ore sono di un ulteriore calo delle temperature. Il pericolo di valanghe è in aumento in molte zone del Trentino Alto Adige a marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5). In Alto Adige sono interessate l’area meridionale, dove sono possibili fino a 30 centimetri di neve fresca, e l’alta Val Pusteria. In molte zone del Trentino Alto Adige, si segnalano inoltre auto in difficoltà, senza catene da neve o attrezzatura invernale.

Auto esce di strada nel Bellunese

Valle di San Lucano nel Comune di Taibon Agordino per un incedente stradale. L'autovettura, uscita di strada autonomamente presumibilmente per il fondo stradale ghiacciato, è finita capottata ad una decina di metri dalla strada. Uno dei due occupanti è riuscito a raggiungere la strada e chiedere soccorso a dei passanti, mentre l'altro è rimasto incastrato e si è reso necessario l'uso di attrezzature per il taglio e divaricazione delle lamiere. Estratto l'occupante, è stato preso in cura dai sanitari del 118 che hanno provveduto ad elitrasportarlo all'ospedale. Vigili del fuoco bellunesi sono intervenuti verso le 14 di domenica a

Travolti dalla valanga

Due scialpinisti, un uomo e una donna, sono stati travolti da una valanga sul Vajo dell’Acqua nelle Piccole Dolomiti nel vicentino rimanendo pressoché illesi. I due stavano scendendo con altri sette lungo un canale innevato quando colpiti dal distacco nevoso sono stati trascinati a valle per circa 300 metri. La donna finita la corsa è rimasta sommersa, mentre l’uomo semisepolto. I compagni sono riusciti fortunatamente a liberarli subito dalla neve dalla quale sono usciti con solo una contusione ad una mano per la donna bene. Il gruppo ha quindi contattato il 118 per informare che sarebbero rientrati autonomamente dopo che era stato dato l’allarme. Una squadra di soccorritori era comunque partita ed è andata loro incontro per verificare fosse tutto a posto e poi procedere con i rilievi stratigrafici sulla valanga.