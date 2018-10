Maltempo a NordEst: strada Brocon chiusa per caduta piante, frane a Cortina e nell’Agordino, scoperchiata una casa

Connect on Linked in

Lunedì si raggiungerà l’apice con precipitazioni che potranno generare situazioni critiche al Centro Nord e venti di Scirocco al Centro Sud che raggiungeranno anche i 100 chilometri orari

NordEst – Il maltempo sta creando qualche disagio alla viabilità in queste ore. Nella notte è stata chiusa la SP 34 del Lisano e Sesena nel comune di Ragoli al km 11, 400 a causa del crollo di alcuni massi sulla carreggiata.

Si attende il sopralluogo del geologo per valutare la riapertura della strada. Chiuso anche il tratto della Sp 79 del Broccon dal km 15,600 al km 27,000, in questo caso per delle piante cadute sulla sede stradale.

In zona Caoria nel Vanoi, chiuso il bypass temporaneo e riaperta la strada principale interessata da lavori. Chiusa anche la strada che porta a Refavaie (dopo Caoria).

Per allagamento, invece, è stata chiusa la strada provinciale a passo Manghen. Interventi anche a Magrè e Roverè della Luna per caduta sassi su diverse stradine. In Val di Fleres la protezione civile è sul posto per controllare una frana che si è abbattuta vicino a delle case.

La situazione nel Bellunese

Smottamento a Cortina, in località Fiames, dove verso le 7 la strada 51 è stata chiusa per circa mezz’ora. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del materiale mentre la polizia stradale ha gestito la viabilità. Un’altra piccola frana in Alto Agordino mentre a Limana si è registrato lo scoperchiamento di un edificio.

A causa delle forti piogge che stanno cadendo nel bellunese e che hanno causato diverse frane, sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 «delle Dolomiti», sopra Cortina D’Ampezzo. Lo rende noto la società Veneto Strade. Movimenti franosi sono segnalati anche sulla Strada Regionale 203 Agordina, dove la situazione per il momento è sotto controllo, con mezzi operativi della società di gestione. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, stanno monitorando con i tecnici la situazione.

Si è insediata domenica mattina, ed è operativa nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, la speciale Unità di Crisi istituita dal Presidente del Veneto Luca Zaia e coordinata dall’assessore Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto l’andamento dell’ondata di maltempo e di assumere le eventuali decisioni necessarie.

Domato l’incendio di Agordo