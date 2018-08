Il maltempo non ferma lo spettacolo del PumpTrack mondiale a Siror

Connect on Linked in

Buona la prima per il nuovo percorso di Siror che ha attirato l’attenzione di molti giovani, nonostante la pioggia

Primiero (Trento) – Buona la prima a Primiero. Sabato 25 agosto a Siror si è svolta la prima e unica tappa italiana del campionato mondiale di Pump Track targato Red Bull. Anche se la splendida cornice dolomitica è stata offuscata a tratti dal maltempo, la pioggia che ha caratterizzato soprattutto le fasi finali della sfida non ha minimamente scalfito la macchina organizzativa né tanto meno gli intrepidi riders, giunti per l’occasione da Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Italia.

Teatro di gara di questa avvincente manifestazione è stato il Primiero Pump Track. Il circuito, nonostante le condizioni meteo non ottimali, ha superato eccellentemente la prima prova ufficiale, dimostrandosi particolarmente performante anche se bagnato. I 52 partecipanti, 48 nella categoria maschile e 4 in quella femminile, hanno potuto cosi combattere fino alla fine in totale sicurezza, scatenandosi in salti e acrobazie che hanno lasciato senza fiato il pubblico presente.

A salire sul gradino più alto del podio l’austriaca Vanessa Kager, classe 2001, e l’italiano Giacomo Fantoni, ventisettenne noto nel mondo delle due ruote in quanto campione italiano di bmx e 4x, che ha avuto la meglio nello spettacolare ed avvincente testa a testa contro l’austriaco Eric Seifried.

Il biker veneto si è detto sorpreso per un primo posto inaspettato e ha confermato di non vedere l’ora di dare il tutto per tutto nella finale del 13 ottobre, che si terrà in Arkansas.

Classifica finale femminile

1. Vanessa Kager (Austria)

2. Camilla Tagliapietra (Italia)

3. Lisa Gava (Italia)

4. Giuditta Cemin (Italia)

Classifica finale maschile

1. Giacomo Fantoni

2. Eric Seifried (Austria)

3. Simon Rus (Slovacchia)

4. Christopher Gallagher (UK)