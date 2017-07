Maltempo nel weekend, Vigili del fuoco mobilitati a Passo Gobbera

Connect on Linked in

Nella notte tra sabato e domenica Vigili del Fuoco di Canal San Bovo e Imèr mobilitati per alcune piante cadute in zona passo Gobbera

Passo Gobbera (Tento) – Vigili del fuoco al lavoro sabato notte a passo Gobbera per una caduta di piante, dovuta al forte maltempo che ha interessato la zona sabato notte.

Diversi alberi sono finiti sulla strada, proprio all’inizio del paese (in zona bivio “Val de Lac”) travolgendo il guard rail e compromettendo la linea elettrica dell’Alta valle del Vanoi, subito ripristinata nella notte dai tecnici.

Particolarmente impegnativo l’intervento per i Vigili del fuoco della zona che hanno liberato la strada dagli alberi caduti sulla strada. Fortunatamente in quel momento non passava alcun mezzo.

Altro intervento nella notte per i Vigili del fuoco di Canal San Bovo, in zona Caoria, per un’altra pianta caduta, senza gravi conseguenze.

In breve

Weekend di grande lavoro per il 118 nel Primiero Vanoi – Tra i molti interventi effettuati nel fine settimana, sono da segnalare: domenica pomeriggio verso le 16 soccorso nel comune di Primiero San Martino un 37enne in codice giallo e poche ore prima, verso le 13 intervento sempre in codice giallo in zona per un 79enne, in seguito ad una caduta.

In mattinata i sanitari erano intervenuti verso le 8.30 in zona Transacqua per altro intervento in codice giallo, non grave.

Sabato mattina invece, soccorso un 66enne in codice giallo a Canal San Bovo con trasferimento a Feltre.

Nella stessa giornata, codice rosso per una grave caduta di un uomo nel comune di Mezzano, a malga Lozen, caduto da un ripido pendio. Si tratta di un 71enne della zona trasferito a Feltre in ambulanza.

Nella stessa giornata l’intervento dell’elicottero per il recupero di tre persone (illese) in zona Val Canali.