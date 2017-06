Maltempo investe il NordEst: frane, allagamenti, incidenti e grandine record sui Colli del Prosecco (FOTO)

Connect on Linked in

Vigili del fuoco impegnati domenica mattina per numerosi interventi legati al maltempo nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza, Trento e Pordenone. Grandine record e danni sulle coline del prosecco

NordEst – Centinaia di chiamate ai Vigili del fuoco, al SUEm e ai Servizi di emergenza locale in tutto il NordEst a causa del maltempo. Incidenti stradali, frane, smottamenti e alberi su sede stradale e allagamenti hanno mobilitato centinia di uomini.

Forti piogge e una frana, che non ha coinvolto persone, a Chiusa sulla statale del Brennero, nella notte in Alto Adige hanno impegnato per ore i vigili del fuoco. A Bolzano i temporali sono stati accompagnati da forti raffiche di vento e grandine, con l’acqua che in alcuni sottopassi ha raggiunto il metro d’altezza. Allagati cantine, garage, vani ascensore e problemi alla rete fognaria, con alcuni tombini allagati. Allagamenti e grandine in tutta la zona di Rovereto, dopo la grandinata record di sabato nella zona di Moena.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie d’interventi legati al maltempo nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza, circa 130 le chiamate di soccorso per frane, smottamenti e alberi su sede stradale e allagamenti.

A Vicenza squadre del comando a Cismon del Grappa per il recupero di un pullman rimasto bloccato in un sottopasso allagato: nessun passeggero è rimasto coinvolto. Altre squadre dei pompieri a Enego per detriti che ha interrotto la circolazione tra il settimo e l’ottavo tornante, più altri smottamenti sempre nella zona. È inoltre in corso la ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Recoaro.

A Belluno i vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie d’interventi che riguardano il taglio piante, allagamenti e smottamenti in tutta la provincia, particolarmente colpita la Valbelluna.

Nel bellunese una donna del posto è stata portata in ospedale ad Agordo per accertamenti in quanto spaventata dal movimento franoso. A Ponte nelle Alpi un fulmine ha danneggiato il tetto di un’abitazione.

A Treviso molti danni per la grandine su case, auto, camper e colture: impressionanti le foto della grandinata record a Valdobbiadene, Vittorio Veneto e zone vicine, che non avrebbero danneggiato i vigneti.

Numerose chiamate anche per pericolanti su sede stradale nei comuni: Bassano, Cartigliano, Rossano, Zugliano, Schio, Arsiero, Torre Belvicino, Valli del Pasubio. È inoltre in corso dalla giornata di ieri la ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Recoaro.

Molti anche gli incidenti stradali causati dal maltempo. Auto contro platano, muore un 30enne. Un trentenne di Eraclea (Ve) ha perso la vita uscendo di strada con la propria vettura non lontano da casa. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo della propria Audi S3 finendo contro un platano. A Fonzaso nel Bellunese (vedi foto in basso) auto fuori strada senza gravi conseguenze.

Emergenza maltempo a NordEst

La grandine di questa mattina a #Follina (Treviso) nelle foto di Josephine Curto #maltempo #veneto pic.twitter.com/8ou775KkDF — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) June 25, 2017

Nuove foto della grandine che ha colpito stamattina l'area di Follina e Miane (Treviso). Grazie a Josephine Curto per le immagini#maltempo pic.twitter.com/nHaaAce6Q9 — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) June 25, 2017

A #Enego (Vicenza) si lavora per liberare le strade dal fango. Bloccate alcune frazioni del paese pic.twitter.com/VZwHWXKs0b — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) June 25, 2017

Rovereto, @fedvvfvoltn vigili del fuoco al lavoro da ore per svuotare dall'acqua garage e scantinati allagati pic.twitter.com/w6qqDhUsN0 — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) June 25, 2017

25giu11:00 #CismondelGrappa(VI) intervento in corso dei #vigilidelfuoco per il recupero di un bus da un sottopasso allagato @emergenzavvf pic.twitter.com/XpKuPrSXex — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 25, 2017