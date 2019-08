Maltempo colpisce trevigiano e veneziano: ‘Marca’ in ginocchio: tromba d’aria abbatte interi vigneti

Print This Post

Caduti alberi, stop energia elettrica e sottopassi allagati

NordEst – Per come si era presentata questa mattina la perturbazione proveniente da Ovest, un po’ tutti i presidi dei vigili del fuoco del trevigiano e del veneziano erano in allerta. Ma il maltempo, fortunatamente, ha colpito una zona limitata richiedendo una quarantina di interventi.

Il settore più danneggiato è stato quello attorno a San Biagio di Callalta e la zona rivierasca del Piave che si estende fino ai confini con il veneziano che è stato interessato nella zona di Noventa con raffiche di vento e precipitazioni intense. I vigili del fuoco sono intervenuti, una volta transitato il fortunale, per rimuovere alcune piante cadute sulle vie di comunicazione e rimettere in sicurezza coperture di abitazioni compromesse dalle raffiche.

L’erogazione di energia elettrica è stata interrotta in vari punti, limitatamente alle utenze private, per alcune decine di minuti. Numerosi sottopassi, infine, hanno avuto bisogno di operazioni di prosciugamento attraverso pompe meccaniche.