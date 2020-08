Maltempo, chiusa l’A22: Adige osservato speciale, danni ingenti in tutto il NordEst

In entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele. Furia del torrente a Taibon nel Bellunese. Danni ingenti anche in Friuli Venezia Giulia. Tromba d’aria in provincia di Vicenza: centinaia di interventi dei pompieri. Zaia: “Bilancio drammatico”

NordEst – Resta critica la situazione dovuta al maltempo in tutto il territorio altoatesino. Fino a domani, informa la Provincia di Bolzano, lo stato di protezione civile resta al livello Bravo. Non è stata ancora riaperta la statale del Brennero, chiusa dalla notte scorsa nei pressi di Campodazzo. I lavori di sgombero sono ancora in corso. Chiusa nel pomeriggio anche la A22 tra San Michele e Bolzano Sud. Nel pomeriggio a Chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L’esondazione ha causato l’allagamento di alcune cantine e garage.

L’ondata di piena ha raggiunto nel tardo pomeriggio l’abitato di Egna. Oltre 320 persone sono state evacuate. In parte hanno trovato ospitalità presso i parenti e in parte nella palestra della scuola media in lingua tedesca in via Bolzano che era stata loro messa a disposizione. Sotto osservazione nelle prossime ore la resistenza degli argini tra Bronzolo ed Egna. Situazione critica anche per il traffico ferroviario. La linea del Brennero nel tratto Fortezza-Bolzano è stata chiusa nei pressi di Chiusa. Sono stati istituiti bus sostitutivi. Anche in Bassa atesina la situazione è tenuta costantemente monitorata.

Negli ultimi due giorni (29 e 30 agosto) circa 3.000 vigili del fuoco hanno effettuato oltre 400 interventi. In servizio per l’intera giornata anche i tecnici dei bacini montani, del servizio forestale e del servizio strade.

L’emergenza maltempo in Veneto

#30agosto #Verona, oltre 180 gli interventi eseguiti da ieri pomeriggio dai #vigilidelfuoco per la nuova ondata di maltempo che ha colpito la provincia. Sono 16 e squadre VVF al lavoro per la messa in sicurezza del territorio e delle situazioni critiche #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/RWka66XetT — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 30, 2020

#30agosto #Vicenza proseguono gli interventi delle 23 squadre dei #vigilidelfuoco per la tromba d’aria che ieri ha colpito il vicentino, particolarmente i comuni di #Arzignano #Trissino, provocando ingenti danni. Eseguiti 130 soccorsi, 120 ancora da evadere, 90 non più necessari pic.twitter.com/mrCkBZpMSZ — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 30, 2020