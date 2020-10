Maltempo a NordEst: scuole chiuse in Veneto, auto nel Cordevole, vento e piogge, Sarca monitorato in Trentino

Evacuata una stalla e precauzionalmente alcuni garage in Trentino. Allerta nel Bellunese

NordEst – Numerose squadre dei vigili del fuoco volontari sono all’opera per monitorare la piena del Fiume Sarca e stanno operando per gestire e sistemare le zone che storicamente hanno generato problematiche di esondazione.

È stato istituito un team al lavoro da ore per coordinare la situazione d’emergenza, composto dal comandante Bonamico, dall’ispettore distrettuale Santi, dal sindaco di Arco, Alessandro Betta, e dal Servizio bacini montani della Provincia.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Arco, al momento il corso d’acqua è esondato nelle campagne nella zona fra Dro e Pietramurata e nella zona di via Fitta ad Arco. Per questo motivo è stata evacuata una stalla. Sempre a scopo precauzionale, ai residenti delle case adiacenti al Sarca è stato consigliato di spostare i veicoli dai garage.

Allerta nel Bellunese

I Comuni in zona rossa sono: Alano, Alpago, Belluno, Cesiomaggiore, Chies, Feltre, Limana, Borgovalbelluna, Ponte nelle Alpi, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre.

Rimane altissima l’attenzione in provincia di Belluno dove le ultime previsioni del tempo sono state corrette prevedendo una situazione migliore rispetto agli aggiornamenti precedenti. Sabato in mattinata la situazione peggiore tra Carbonin (Dobbiaco) e Misurina (Auronzo) a causa di alcune piante cadute in strada la circolazione sul passo Cimabanche ha subito qualche rallentamento. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.

L’altra situazione d’allarme a La Muda lungo la regionale 203 Agordina a cavallo dei comuni di La Valle e Sedico. Un’auto per cause in corso d’accertamento è finita nel fiume Cordevole. Fortunatamente non destano preoccupazioni le condizioni del conducente che è stato soccorso dal 118.