Malore in casa a Caoria nel Vanoi: la rapidità di Trentino Emergenza salva vite nelle valli (VIDEO)

Posted on

Il Consiglio della Comunità di Primiero è convocato in adunanza ordinaria, in prima convocazione, per le ore 17 di giovedì 26 aprile Primiero (Trento) – I temi all’ordine del giorno della seduta: Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori. Comunicazioni del Presidente. Approvazione definitiva della Riclassificazione e rivalutazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31.12.2016 e […]