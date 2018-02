Malaria, caso Sofia: un indagato per omicidio colposo

Connect on Linked in

La bimba di 4 anni era stata contagiata in ospedale a Trento

Trento – C’è un indagato per omicidio colposo per la morte per malaria della bimba di 4 anni, Sofia, ai primi di settembre del 2017, ricoverata all’ospedale di Trento. Un atto che conferma ulteriormente la direzione delle indagini in quella di un errore umano compiuto nella struttura sanitaria. Riserbo viene tenuto sul nome dell’indagato.

“Abbiamo ritenuto – spiega il procuratore capo, Marco Gallina – che il quadro probatorio fosse sufficiente per focalizzare le indagini in modo da rendere contro noti il fascicolo che era stato aperto contro ignoti. È un passo che intende focalizzare la vicenda storica, per continuare a lavorare. Siamo in una fase dell’inchiesta che coinvolge enormi profili scientifici, oltre che umani”.

La bambina era morta agli Spedali Civili di Brescia, trasferita d’urgenza dopo un ricovero a Trento, che per qualche giorno era coinciso con quelli per malaria di alcuni componenti di una famiglia del Burkina Faso, tornata dal paese d’origine.