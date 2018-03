Elezioni, Di Maio presenta la squadra dei ministri, c’è anche Fraccaro. Renzi: ‘Sosterrò ogni premier PD’. Leader del centrodestra insieme e Berlusconi lancia Tajani

Connect on Linked in

Ultime ore di campagna elettorale prima del ‘silenzio’ che precede il voto

Roma (Adnkronos) – Dopo aver snocciolato qualche nome, oggi Luigi Di Maio – come annunciato – ha svelato i nomi di tutti i ministri scelti dal M5S in caso di vittoria. Oltre al generale Sergio Costa all’Ambiente, Pasquale Tridico per il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Alessandra Pesce all’Agricoltura, Giuseppe Conte per il ministero della Pa, Lorenzo Fioramonti al Mise, l’ex campione olimpico di nuoto Domenico Fioravanti, Andrea Roventini all’Economia, nella squadra del candidato premier dei 5 Stelle ci saranno anche: Salvatore Giuliano all’Istruzione, Riccardo Fraccaro per i Rapporti col Parlamento e per la democrazia diretta, la professoressa Emanuela Del Re al ministero degli Esteri, la criminologa Paola Giannetakis all’Interno, Armando Bertolazzialla Sanità.

L’esperta in sicurezza e intelligence Elisabetta Trenta è invece la candidata designata per la Difesa, l’avvocato e deputato uscente Alfonso Bonafede alla Giustizia, il docente e geomorfologo Mauro Coltorti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il direttore della Nuova accademia delle Belle Arti di Milano Alberto Bonisoli è l’uomo scelto da Luigi Di Maio per il ministero dei Beni Culturali, mentre per il ministero della Qualità della vita e dello Sviluppo sostenibile è stata scelta Filomena Maggino, professoressa di statistica.

“Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica. Presentare una proposta di squadra di governo prima delle elezioni. Queste persone sono patrimonio di tutto il Paese. Sono veramente orgoglioso di queste eccellenze. Questo non è un governo ombra ma un governo alla luce del sole”, ha detto Di Maio dal palco del Salone delle Fontane durante la presentazione ricordando: “Questa idea è nata nel 2014 da Gianroberto Casaleggio”. “Qualcuno ci ha deriso” per la presentazione in anticipo della lista dei potenziali ministri “ma rideremo noi lunedì quando gli italiani ci daranno il 40%”, ha poi aggiunto. Il caso del ‘ministro’ Giuliano.

Berlusconi: “Antonio Tajani sarà il mio presidente del Consiglio”

quattro eroi della libertà e della democrazia…”. Con queste parole Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto. “L’unica coalizione che potrà garantire un governo forte e stabile e solo quella del centrodestra, formata da questi…”. Con queste parole Silvio Berlusconi ha concluso la manifestazione unitaria del centrodestra al Tempio di Adriano con gli alleati,

“Siamo soddisfatti dell’andamento di questa campagna elettorale e abbiamo fondatissime speranze di poter raggiungere la maggioranza e dare un governo come si deve a questo Paese, che ne ha veramente bisogno” ha detto il Cavaliere nel corso del suo intervento durante il quale ha assicurato: “Ci prendiamo l’impegno assoluto a non aprirci a grandi coalizioni e a non fare inciuci.

Tajani candidato presidenza del Consiglio

Ringrazio Il Presidente Berlusconi per il suo atto di stima nei miei confronti.Ho dato a lui,stasera,la mia disponibilità a servire l’Italia.Ora ogni ulteriore decisione spetta ai nostri concittadini ed al Presidente della Repubblica — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 1, 2018

Questo deve essere certo e chiaro. Ciascuno di noi ha preso l’assoluto impegno a non aprirsi a coalizioni con altri partiti, anche se non raggiungessimo la maggioranza elettorale. Su questo non c’è alcun dubbio”.

Renzi, apertura sul futuro premier PD

“Per essere primo gruppo parlamentare, bisogna prendere i voti. E allora il fatto che Letta, Prodi e altri, abbiano annunciato chi il sostegno al Pd chi alla coalizione e all’azione di Paolo Gentiloni, non mi brucia anzi mi fa piacere.

Il problema sono i D’Alema che rischiano di far vincere la Lega”. Lo dice Matteo Renzi a Repubblica tv. “Sarebbe una falsità enorme dire che sono preoccupato dalle divisioni” Pd: se Mattarella “darà l’incarico a Gentiloni o un altro – ministro o non ministro – del Pd, avrà il mio totale sostegno”.

Il leader del Pd era intervenuto anche in mattinata a Mattino Cinque. “Lei – aveva detto – sta parlando con chi da Presidente del Consiglio ha cancellato Imu e Tasi sulla prima casa, anche ricevendo insulti dalla propria parte. Questa cosa non esiste, non sta né in cielo né in terra”: così Matteo Renzi, intervistato a Mattino Cinque, ha risposto ad una domanda sulla proposta di Emma Bonino di reitrodurre l’Imu.

“Se il Pd dovesse andare al governo la prima legge che varerebbe sarebbe un pacchetto di misure per le famiglie, costituito da sostegno ai figli minori, alle madri per conciliare la cura familiare con il lavoro, e agli anziani specie quelli con malattie quali Alzheimer o Parkinson”.

“Gentiloni non solo è un ottimo premier ma anche un amico, e son contento che tutti ne parlino bene – ha detto ancora Matteo Renzi a Mattino Cinque rispondendo se non sarebbe stato meglio per il successo del Pd indicare Paolo Gentiloni come candidato premier -. Il candidato lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra e non litighiamo. Quello che deciderà Mattarella avrà il nostro sostegno. I 5 Stelle possono mandare tutte le mail che vogliono, ma se guardiamo la squadra gli italiani sapranno scegliere”.