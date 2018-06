Maggio 2018, un mese tra i più piovosi di sempre

Connect on Linked in

Pioggia a maggio, la stazione metereologica di Levico rileva 20 giorni di pioggia. Un mese di maggio più caldo della media di 0,8°C e con una media delle massime superiore di 0,4°C a quella del caldissimo mese di aprile 2018

di Giampaolo Rizzonelli

NordEst – Il 31 maggio, è terminata la primavera meteorologica ed è tempo di analizzare il mese appena concluso. Iniziamo col dire che maggio è stato molto piovoso, non tanto per la quantità di pioggia caduta, ma per il numero di giorni di pioggia (per giorno piovoso si intende giorno in cui cade almeno 1 mm di pioggia, 1 mm di pioggia per metro quadrato equivale ad un litro), a Levico Terme sono stati ben 20, valore che eguaglia quello del maggio 1939, ma non supera i 21 giorni di pioggia del giugno 2011.

A pari merito col maggio 2018 si pone l’ottobre 1960, mentre al secondo posto abbiamo con 19 giorni piovosi il febbraio 2014, il giugno 1999, l’ottobre 1993 e il maggio 1971. Tuttavia a maggio non sono mancate anche le giornate in cui è caduta un po’ di pioggia ma non da arrivare a 1 mm di precipitazione, sommando queste ultime alle 20 giornate sopra menzionate raggiungiamo i 24 giorni.

Ma quanta pioggia è caduta a maggio? Sono caduti 179,4 mm, la media per il mese è di 112,0 mm e di 10 giorni piovosi. Da inizio anno sono caduti 458,8 mm a fronte di una media storica di 358,8, quindi siamo quasi del 28% sopra la media come precipitazioni.

Analizzando i dati storici il maggio più piovoso fu quello del 1926 con 372,5 mm seguito dal 2013 con 324 mm, il meno piovoso quello del 1990 con soli 18,8 mm. Qui di seguito in fig. 1 grafico con i giorni piovosi a Levico Terme degli ultimi 30 anni

Per quanto riguarda le temperature questi i valori medi e assoluti rilevati:

TEMPERATURE

Media delle massime Media delle minime Media mensile Minima assoluta Massima assoluta Maggio 2018 +21,7°C +10,5°C +16,1°C +4,1°C +29,1°C Valori normali +21,3°C +9,3°C +15,3°C -0,1°C (1997) +34,5°C (2009)

Quindi un mese di maggio più caldo della media di 0,8°C e con una media delle massime superiore di 0,4°C a quella del caldissimo mese di aprile 2018 (questo per ribadire quanto caldo è stato l’aprile di quest’anno).