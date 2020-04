Madre e figlia in viaggio, dagli Stati Uniti alla Grecia…

di Annalisa Borghese

Una tappa in Turchia e poi in Francia.Un viaggio culturale, una sorta di pellegrinaggio. Un viaggio intimo, interiore, alla ricerca di archetipi femminili che accompagnano il cambiamento di due donne consapevoli della necessità di ricreare un equilibrio nuovo.

Sue, cinquantenne, in stallo la scrittura che le aveva dato tanta soddisfazione, “il bisogno di semplificare la vita distillandola”; Ann, da poco laureata, un sogno infranto, in dubbio su quale strada intraprendere per realizzare se stessa senza rinunciare a metterci passione, al suo “fuoco necessario”.

Fra le tante domande che seguono le tappe del ricco mosaico sempre più visibile via via che il viaggio procede, “per che cosa sono nata”, si chiede Ann e “al servizio di che cosa debba essere il lavoro” si domanda Sue.

La difficoltà di tenere insieme amore e lavoro, di scegliere di farlo, di nutrire il proprio sogno. Così oggi, ogni giorno di questa primavera in cui seminare cose buone, volerlo fare.

Sue Monk Kidd e Ann Kidd Taylor, In viaggio con le melagrane, Mondadori, 2011 merita una lettura lenta e si abbina bene ad una tisana di calendula, la cosiddetta sposa del sole, fiore femminile per eccellenza.