Val Rendena, tragico schianto in moto: giovane in motorino finisce sotto il camion e muore

La vittima del gravissimo incidente è Federico Collini, abitava a breve distanza dal luogo dove è avvenuto lo scontro con il camion, all’altezza di Sant’Antonio di Mavignola. Non è bastato l’intervento dell’elicottero per salvare il giovane, troppo gravi le ferite riportate. L’intera comunità è in lutto

Pinzolo (Trento) – Operatori del 118 con auto sanitaria, ambulanza, vigili del fuoco ed elicottero in azione, mercoledì pomeriggio verso le 14 a S. Antonio di Mavignola, nei pressi di Madonna di Campiglio, per un grave incidente in moto.

Per cause in corso di accertamento, Federico Collini, ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita schiantandosi contro un mezzo pesante. Il giovane è finito sotto il camion, riportando ferite molto gravi.

Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre stava percorrendo una curva sotto Mavignola. Forse a causa dell’asfalto bagnato, ha imboccato la svolta a destra, ma ha perso aderenza ed è finito contro il fianco del mezzo pesante che proveniva nell’altro senso di marcia.