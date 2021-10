Madagascar, due container con aiuti anche da Primiero e dal Veneto: l’appello a contribuire

Primiero/Belluno – Il primo container destinato al Madagascar è stato ultimato in questi giorni, mentre il prossimo partirà entro gennaio, con molti aiuti per la missione di padre Bruno Dall’Acqua, provenienti anche da Primiero, dal Bellunese, ma anche da tutto il Veneto. Ora, i sostenitori della missione, chiedono un aiuto concreto per poter sostenere anche le spese di spedizione dei due container.

L’amicizia con Primiero

I due grandi container preparati dai volontari, sono in partenza per il Madagascar via mare, per arrivare alla missione di Padre Bruno Dall’Acqua, dopo circa un mese e mezzo di navigazione.

“Dentro i container – ci spiega Antonio Zeni, tra i volontari e sostenitori della Missione – ci sono varie attrezzature sia per il dispensario delle suore che per l’ospedale. Medicinali, tipo garze, cerotti e strumenti per le sale operatorie. Dal Primiero oltre ad una offerta in denaro raccolta da molti benefattori anonimi, ci sono biciclette in ottimo stato e sempre molto apprezzati, tanti giochi per bambini per la scuola materna, donati dall’asilo di San Gregorio nelle Alpi (Belluno). Ma ci sono anche condizionatori d’aria dismessi dalla coop di Primiero che verranno usati per l’ospedale o il dispensario, con altro materiale.

Infine – conclude Zeni -, sono stati racolti anche alimentari vari a lunga scadenza offerti dalle coop di Primiero e Mezzano, destinati ai bambini che arrivano dalle suore dei vari villaggi. Con la pandemia la situazione è infatti peggiorata notevolmente: molti piccoli, non hanno da mangiare e quasi nulla da seminare”.

Come aiutare la Missione