Lagorai, M49 è ritornato nel Vanoi: ritrovato il radiocollare nelle zone dove era già stato

87.102 microgrammi di idrocarburi per litro contro i 350 previsti per l’obbligo di bonifica, ad agosto scorso erano fuoriusciti 30 mila litri di carburante per aerei militari Padernello di Paese (Treviso) -Dai campionamenti commissionati dall’Aeronautica Militare nell’acqua di falda più prossima al deposito di carburanti di Istrana a Padernello di Paese (TV), dove ad agosto scorso […]