M49, a ottobre più volte nella trappola del Vanoi, senza cattura. Accertata in zona presenza di alcuni lupi

La fuga senza fine del’orso ribelle: a ottobre è entrato più volte nella trappola tubo nella valle del Vanoi. Nella stessa zona, nelle scorse settimane è stata confermata anche la presenza di alcuni lupi tra Caoria, malga Fiamena e in alcune zone vicine ai paesi

Trento – In tempi di letargo se ne riparlerà a primavera. Ma per ora, emergono nuovi particolari sulla fuga di M49. “Si conferma che l’orso M49 nel mese di ottobre è entrato alcune volte nella trappola tubo posizionata per la sua cattura nell’alta valle del Vanoi.

Però l’animale non ha fatto scattare il meccanismo che inneca la chiusura della porta, in realtà non un evento raro nella casistica di questa attività”, ha evidenziato l’assessore Giulia Zanotelli, rispondendo a un’interrogazione del consigliere del Movimento 5 Stelle Filippo Degasperi.

A questo punto però, ci aspettiamo un intervento deciso e sostitutivo del Ministro: non bastano i selfie e le magliette, servono carabinieri forestali e tecnici dell Ispra che tolgano dall’imbarazzo i trentini e ci evitino ulteriori figuracce mentre la responsabile del disastro prepara le valige”.