Luxottica: Polizia sequestra 200 paia di occhiali rubati, venivano venduti online

La Polizia di Stato ha sequestrato alcune centinaia occhiali sottratti durante il ciclo produttivo all’azienda Luxottica e venduti on line da un giovane dipendente

NordEst – L’attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Belluno, a seguito della segnalazione degli organi di sicurezza di Luxottica, ha consentito di ricostruire la vicenda e identificare il responsabile, un giovane impiegato dell’azienda, attualmente indagato per furto e ricettazione. E’ stato anche sequestrato l’account utilizzato per le vendite illegali su un noto sito di e-commerce.

Il giovane rischia il licenziamento per giusta causa. La vicenda evidenzia la fondamentale importanza del rapporto di collaborazione tra gli uffici preposti alla sicurezza delle imprese sul territorio, la Polizia di Stato e le Procure della Repubblica e in tale direzione si colloca anche la recente sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la Protezione delle Infrastrutture Critiche tra la società Luxottica e la Polizia di Stato.