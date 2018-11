Luxottica, Nuovi collegamenti bus Primiero – Agordino per i lavoratori

Connect on Linked in

Sembrano risolti i problemi legati ai trasporti verso la Luxottica ad Agordo, che nei mesi scorsi erano stati al centro anche di una interrogazione provinciale in Trentino

NordEst – Novità in arrivo per i dipendenti Luxottica che si recano quotidianamente ad Agordo. Da lunedì 3 dicembre 2018, saranno operativi i nuovi collegamenti intervallivi tanto attesi dai lavoratori pendolari di Primiero e dei Comuni di Gosaldo e Voltago.

Il servizio è destinato ai lavoratori che risiedono in provincia di Trento zona di Primiero e della provincia di Belluno zona dell’Alto Agordino e si recano al lavoro presso lo stabilimento Luxottica.

L’accordo tra Bellunese e Trentino

A seguito dell’accordo tra le Province di Belluno e di Trento troveranno infatti risposta le aspettative dei lavoratori Luxottica di Agordo con orario di lavoro a giornata (8.00 – 17.00) ed a turno (6.00 – 14.00, 14.00 – 22.00 e 22.00 – 6.00).

Per tutti questi turni di lavoro, la collaborazione ed integrazione, tra Trentino Trasporti e Dolomiti Bus, darà come risultato l’attivazione di corse con origine a Primiero ed arrivo in Luxottica ad Agordo, con ritorno a fine turno e con fermate lungo tutto il percorso, Bellunese compreso.

L’accesso a bordo

L’accesso a bordo delle corse sarà possibile indifferentemente con l’abbonamento di una delle due aziende di trasporto che verrà reciprocamente riconosciuto.

Tutti gli orari: https://bit.ly/2r9okDz

Luxottica si è impegnata, in questo primo momento di sperimentazione, assieme a Trentino trasporti e Dolomitibus, a monitorare l’accesso ai servizi ed a bilanciare l’accesso agli stessi.

Il servizio verrà effettuato da autobus che assicurano il comfort, la sicurezza e la puntualità del viaggio, permettendo di arrivare nel luogo di lavoro in tranquillità.

Mobilità sostenibile

L’attivazione di un servizio di trasporto dedicato alle persone che si recano al lavoro garantisce ed agevola l’opportunità per gli abitanti di continuare a vivere in realtà montane e di poter usufruire del mezzo pubblico per raggiungere il posto di lavoro in completa sicurezza viaggiando a bordo di autobus a basso impatto ambientale.

Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e la promozione della mobilità sostenibile nei territori montani della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia di Belluno, rappresentano una sinergia importante finalizzata alla fattiva ed adeguata risposta alle esigenze del territorio aumentando la consapevolezza rispetto agli impatti negativi del traffico veicolare sull’ambiente nonché in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti.

La mobilità sostenibile e intelligente può funzionare solo in un contesto adeguato dove anche le infrastrutture ed il territorio siano pronti ad accogliere lo sviluppo dell’utilizzo del trasporto pubblico locale nel tragitto casa – lavoro – casa, incentivando la possibilità di lasciare l’auto a casa.