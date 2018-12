Luxottica, Chiara Ferragni visita lo stabilimento di Agordo con il patron Del Vecchio: accordo in vista

Non è passata inosservata nei giorni scorsi, la visita della Ferragni ad Agordo

Agordo (Belluno) – La nota influencer – compagna di Fedez – è arrivata in elicottero ad Agordo con mister EssiLux, per una possibile collaborazione del suo marchio con il colosso dell’occhialeria. La notizia ufficiale, arriva dal profilo Instagram di Chiara Ferragni: la signora Fedez starebbe per siglare un importante accordo con Leonardo Del Vecchio.

La blogger – tanto famosa quanto criticata – ha infatti “postato” un video delle montagne di Agordo, dove a suo dire si sarebbe recata in elicottero per un “business meeting” con il primo azionista di Essilor-Luxottica. Il colosso dell’occhialeria che produce le licenze di Chanel e Prada, e controlla marchi come Ray Ban e Oakley, avrebbe discusso la possibilità di una collaborazione con la Ferragni. Non si sa se Chiara – che ha scelto come simbolo della sua linea proprio l’immagine di due occhi azzurri (di cui uno chiuso) – sia in trattativa per una sua linea di occhiali a completare il total look di scarpe maglie e felpe, o per una collaborazione con uno dei marchi del gruppo. Quello che è noto e che Del Vecchio in questi giorni era a Parigi a celebrare la nascita del colosso mondiale dell’occhialeria da 16 miliardi di euro di fatturato, mentre il giorno dopo era ad Agordo.

Molti dei dipendenti Luxottica di Agordo sono riusciti a vedere Chiara Ferragni, qualcuno anche a fotografarla insieme con Del Vecchio, mentre veniva accompagnata dai vertici agordini di Luxottica in visita ad alcuni reparti. Ha certamente incontrato anche il vice Luigi Francavilla e altri dirigenti.

Nella didascalia della foto con Del Vecchio, la Ferragni lo chiama “genius”, il genio che il giorno dopo la prima assemblea della fusione con Essilor, è tornato dove ha iniziato la sua scalata al mondo economico, Agordo.