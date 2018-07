Lutto a San Lorenzo in Banale per la morte di Ilda Bosetti Gionghi sbalzata da un quad

Connect on Linked in

Sono in corso accertamenti sulla dinamica del tragico incidente

Trento – Un’intera comunità in lutto, a San Lorenzo in Banale, per la tragica morte in seguito ad un incidente di Ilda Bosetti Gionghi, 69 anni. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio al rientro dalla festa dei cacciatori di San Lorenzo in Banale, il tradizionale appuntamento che si tiene a malga Ben, in val d’Ambiez.

Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava come passeggera su un quad (una moto a quattro ruote), mentre rientrava in paese dopo la festa in quota. Secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, la donna sarebbe stata sbalzata dal mezzo finendo a terra, in mezzo al bosco. I soccorsi sono stati immediati con l’elicottero che ha portato in zona l’equipe sanitaria. Troppo gravi le ferite riportate, la donna è deceduta in seguito al tragico incidente.

Il tragico incidente sulle prime pagine dei quotidiani (TGR)