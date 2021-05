Lutto in Veneto dopo il tragico incidente: volontaria della Croce Rossa muore a 19 anni

Elisa Girolametto, 19 anni, è morta nel rogo della sua auto. Era al suo primo giorno di lavoro

NordEst – Elisa Girolametto, 19 anni, era a bordo della sua Punto verso Montebelluna dove purtroppo non è mai arrivata. Poco prima delle sei l’auto è uscita di strada finendo contro un muretto e si è incendiata. La ragazza risiedeva a Spineda di Riese Pio X, la mamma di Feltre e forse anche per questo Elisa aveva scelto di frequentare scienze infermieristiche nel campus di Feltre dell’Università di Padova. Elisa era presenza importante nella Croce Rossa Italiana, la sezione di Bassano l’ha voluta ricordare.

Elisa Girolametto, 19 anni, è morta nel rogo della sua auto. Era al suo primo giorno di lavoro.#IoSeguoTgr #Venetohttps://t.co/CIq9tvlUqa — Tgr Rai Veneto (@TgrRaiVeneto) May 4, 2021

Il dolore dei colleghi di Bassano

“Il nostro Comitato – scrive sui social il gruppo di Bassano – vive un giorno di grande dolore, è venuta a mancare in un tragico incidente la nostra volontaria Elisa Girolametto. Era molto attiva con i volontari giovani e nei servizi sanitari, stava frequentando la facoltà di scienze infermieristiche e stava svolgendo il tirocinio in una casa di riposo.

Tutti i Volontari sono vicini ai genitori, alle sorelle, e al fidanzato Giorgio Gheno, per far sentire loro l’affetto e la vicinanza della famiglia di Croce Rossa che ha visto Elisa partecipare attivamente alla vita del nostro Comitato. Mancano le parole, ma siamo sicuri che la nostra presenza porterà un po’ di conforto. Il pensiero del Presidente e del Consiglio è rivolto a chi ha condiviso con lei questi anni e i nostri obiettivi”.

Il legame con il Bellunese

Anche l’Ulss1 Dolomiti si stringe alla famiglia di Elisa Girolametto, studentessa del Corso di Laurea in Infermieristica nella sede di Feltre, tragicamente scomparsa in un incidente stradale. Elisa frequentava il 1° anno del corso di laurea in infermieristica dell’Università di Padova, nella sede di Feltre. La notizia della scomparsa di Elisa ha lasciato tutti sgomenti e increduli. L’Ulss Dolomiti, profondamente colpita, porge le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Elisa.