Lutto in val di Fiemme per la morte di Andrea Deflorian: cade e muore durante battuta di caccia

Posted on

Zaia: il Veneto sapra’ distinguersi per generosita’ anche quest’anno Venezia – “Sabato si ripeterà anche in Veneto la Giornata di Raccolta del Farmaco realizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. E’ un’iniziativa che la Regione sostiene con grande convinzione perché ne condivide le finalità e ha contribuito a mostrare, soprattutto in questi momenti di grande difficoltà economica, la […]