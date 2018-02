Lutto ad Arsiè per la morte di Remo Faoro, colpito da un tronco

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dolore ad Arsiè nel Bellunese per la morte di Remo Faoro, 52 anni

Arsiè (Belluno) – L’uomo, stava lavorando nel bosco, tagliando legna in località La Tòrta, appena sopra la frazione di Rivai. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 di mercoledì e la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Arsiè che stanno collaborando con i tecnici dello Spisal, arrivati sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Remo Faoro si trovava al lavoro con il vicino con cui condivideva il bosco. Da una prima ricostruzione, il 52 enne sarebbe stato colpito violentemente da una pianta.

Immediatamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto con l’intervento dei sanitari del 118, i vigili del fuoco di Feltre, il soccorso alpino e dei carabinieri. È arrivato il Suem di Pieve con il medico, l’infermiere e il personale del Cnsas. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Remo Faoro era molto conosciuto in paese e la notizia del decesso ha colto tutti di sorpresa, lasciando la comunità nel dolore. In passato aveva lavorato come escavatorista nella ditta Sici di Fonzaso.