Lutto a Castello Tesino, muore Enzo Zampiero per le punture di uno sciame di vespe

Grande dolore a Castello Tesino per la scomparsa di Enzo Zampiero, 81 anni, ha tragicamente perso la vita lunedì pomeriggio dopo essere stato punto da uno sciame di vespe

Castello Tesino (Trento) – L’uomo, ex dipendente del Servizio foreste della Provincia, stava tornando da un pomeriggio di pesca sul torrente Grigno con un amico, quando ha inavvertitamente smosso un nido di vespe. Le punture, in particolare al capo, hanno causato la sua perdita di conoscenza. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi con l’elicottero, per lui non c’è stato nulla da fare. La sindaca di Castello Tesino, Graziella Menato: «È una grave perdita, Enzo era una figura preziosa per la comunità».