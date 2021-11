Il lupo colpisce ancora a Primiero: strage di pecore a Caltena e Navoi. Broch (Allevatori): “Le foto parlano da sole”

La Forestale di Primiero, si è recata sui luoghi delle predazioni in mattinata, per accertare quanto accaduto e quantificare i danni. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che le predazioni siano opera di uno o più lupi presenti in zona.

Approfittando del maltempo di queste ore, “con un tempo da lupi”, come si è soliti ripetere secondo una antica tradizione popolare, sarebbero entrati indisturbati nei recinti prendendo di mira le pecore spaventate, che avrebbero poi sfondato le protezioni.

L’espressione tempo da lupi si utilizza infatti per indicare un clima pessimo, tempestoso. Ma deriva da un classico comportamento dei lupi, i quali, durante il periodo più rigido dell’inverno in cui scarseggiano le prede, scendono a valle o nei pressi dei centri abitati in cerca di cibo.