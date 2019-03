Lupi, rinviata in Commissione legge su abbattimenti in Veneto

Print This Post

Lega, evitare impugnazione governo

NordEst – E’ stato rinviato in Commissione, su proposta del relatore, Nicola Finco (Lega), il progetto di legge veneto sui “grandi carnivori”, che contiene in particolare misure per l’abbattimento selettivo di lupi “aggressivi” che arrechino danni ad allevamenti e colture.

La decisione è stata presa oggi dal Consiglio regionale del Veneto al fine di individuare “modifiche migliorative” per evitare che il testo sia impugnato dal governo. “La nostra proposta – ha dichiarato Finco – mira ad affrontare le problematiche complesse determinate dalla presenza e diffusione del lupo nella fascia montana e pedemontana veneta, con i gravi danni subiti dagli allevatori e vuole essere anche uno stimolo al governo affinché si possa giungere al più presto al Piano di Gestione nazionale”. Il rinvio è stato approvato dall’aula con 30 voti a favore e tre astenuti.