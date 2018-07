Lupi e orsi, Consiglio provinciale trentino: sì a gestione autonoma

Connect on Linked in

Approvato ddl che prevede abbattimenti di esemplari pericolosi

Trento – Approvato dal Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge proposto dalla Giunta, con l’assessore Michele Dallapiccola, che prevede la gestione autonoma da parte della Provincia di orsi e lupi presenti sul territorio trentino.

Il ddl prevede la cattura e l’eventuale abbattimento di esemplari problematici che siano rischiosi per l’uomo e per il sistema alpicolturale montano.

Il documento è stato approvato con 25 voti a favore, compresi gli assessori del Pd e il presidente Dorigatti, e 6 astenuti: gli altri esponenti del Pd e Manuela Bottamedi (Fi).

L’unico voto contrario è stato di Filippo Degasperi (M5s). Non ha invece partecipato al voto Claudio Cia (misto).

In breve

Nessuna misura al Brennero – “Ho parlato con la ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl per fare il punto sulla situazione che riguarda il Brennero. La ministra mi ha confermato che per ora non c’è in vista nessun tipo di misure: ci saranno incontri nei prossimi giorni tra ministri degli Interni di Germania, Austria e Italia per i cosiddetti movimenti secondari. A valle di questo si farà una valutazione collettiva”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a margine della visita di Sergio Mattarella a Vilnius.

Dopo furto, inseguimento in Val Venosta – I carabinieri dopo un inseguimento hanno bloccato a Lagundo un 25enne albanese, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale che aveva compiuto un furto in un’abitazione ad Allitz presso Silandro.