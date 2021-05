Lupa muore investita a Marco di Rovereto

Posted on

Nessun problema per la viabilità principale, galleria inclusa. La frana lungo la Valle dello Schenèr, nel comune di Sovramonte (Belluno) interessa la ciclabile e il territorio sottostante, per rischio crolli. Nonostante il divieto si segnalano ancora alcuni transiti di mezzi e bici. Divelta anche la telecamera a lato galleria (foto in basso). L’invito degli esperti […]