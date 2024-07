Lunga serie di soccorsi in quota tra le Dolomiti e il Lagorai: sulle Pale di San Martino il Suem recupera una famiglia belga

Weekend di grande lavoro per sanitari, soccorso alpino e vigili del fuoco. Ecco i principali fra Trentino orientale e Bellunese

NordEst – Nessuna conseguenza grave fortunatamente per una famiglia in difficoltà nella giornata di domenica, sulle Pale di San Martino. L’elicottero Falco 1 del Suem, ha imbarcato, issandoli tutti con 4 verricelli da 15 metri, i componenti di una famiglia belga incrodati sulle Pale di San Martino, dopo aver perso il sentiero su un nevaio nella zona di Forcella Strut. Sono stati recuperati e trasferiti illesi alla piazzolad i San Martino di Castrozza, con il supporto dei vigili del fuoco di zona.

Aiut Alpin è intervenuto invece domenica verso le 13.30 in zona Colverde a San Martino di Castrozza, per il soccorso sanitario di un 70enne, trasferito all’ospedale di Feltre. Intervento di soccorso poco prima delle 13 di domenica, anche su Cima Cece da parte del Suem (Falco 2) con trasferimento della persona con politrauma all’ospedale di Bolzano.

Emergenze nel Trentino orientale

Soccorsi mobilitati domenica mattina per un uomo, 60enne, che galleggiava privo di sensi nel lago di Caldonazzo. Allertati i soccorritori è stato estratto dall’acqua e rianimato a lungo per poi essere elitrasportato al Santa Chiara di Trento in condizioni critiche. Si trova ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Probabilmente l’uomo ha avuto un malore in acqua. L’incidente in località Darsena, San Cristoforo di Pergine.

Scontro auto-moto a Bondo, in Valle del Chiese. Ferito gravemente 28enne bresciano. L’incidente nel centro del paese dove il motociclista si sarebbe scontrato contro un’automobile che si è immessa sulla strada principale. Molti altri incidenti hanno coinvolto diversi motociclisti in tutto il NordEst. In questo weekend si segnalano: lo schianto con conseguenze più allarmanti è avvenuto sabato a Terlago: ricoverato al Santa Chiara in condizioni particolarmente critiche un 66enne residente in valle dei Laghi. In terapia intensiva anche i motociclisti coinvolti negli scontri avvenuti a Caderzone e Capriana.

Altri soccorsi nel Bellunese

Attorno alle 12.20 di domenica 28 luglio, il Soccorso alpino di Agordo, che stava prestando assistenza durante una competizione nel comune di Gosaldo, è intervenuto in località Masoch, dove una 53enne di Pieve di Soligo (Treviso) era stata colta da malore. La donna è stata trasportata direttamente all’ospedale di Agordo per gli approfondimenti del caso.

I soccorritori di Agordo sono stati poi inviati in Valle di San Lucano, per un escursionista attardatosi rispetto ai compagni sul sentiero per Baita Malgonera. Il 74enne di Roncade (Treviso) è stato ritrovato e riaccompagnato a valle.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul sentiero 334, che dalla Val Frison sale al Monte Cornor, poiché una escursionista aveva sbattuto la testa scivolando in un corso d’acqua. Sbarcati con un verricello di 20 metri, medico e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure alla donna. La 48enne trevigiana è stata recuperata e portata in ospedale a Belluno con un probabile trauma cranico. Pronto a intervenire il Soccorso alpino della Val Comelico.

In Cadore, l’elicottero Falco 2 ha soccorso invece una 54enne di Belluno che si era sentita poco bene mentre percorreva il sentiero Bonacossa ad Auronzo. Nei gironi scorsi, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato anche al Rifugio Mulaz, dove un’ospite olandese ha lamentato problemi nella respirazione. L’escursionista trentenne è stata controllata dal medico, imbarcata e trasportata all’ospedale di Feltre per i dovuti controlli. Il compagno è sceso autonomamente.