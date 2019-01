L’ultimo saluto all’ex senatore della Lega Nord, Enzo Erminio Boso: il ricordo della conterranea Martina Loss

di Martina Loss

Pieve Tesino (Trento) – Così all’improvviso ci ha lasciati Enzo Erminio Boso, trentino doc, una colonna nella storia della Lega in Trentino e in Italia.

Già nel mio periodo universitario sentivo l’eco delle sue azioni politiche in Trentino e a Roma, fino all’arrivo al Parlamento europeo. Mi incoraggiò personalmente ad intraprendere la strada di conoscenza della politica ed il suo sostegno continuerà nel ricordo del suo esempio.

È una personalità grande, come la sua fisicità, sapeva infatti incutere timore come esprimere generosità; è stato una guida, nonché un amico, per i leghisti di ieri e di oggi, portando il suo impegno nel partito attraverso i tempi della crescita e del consenso, ma anche in quelli non facili del rinnovamento.

Il segno che lascia in noi potrà anche essere quello del burbero dal cuore grande, ma anche quello dell’instancabile portatore di bene attraverso la scuola di politica ed i suoi insegnamenti.

I modi possono non essere sempre stati condivisi da tutti, ma il nobile fine della riscossa del popolo è rimasto il suo fine. Con passione indomita ha sempre portato in alto l’ideale dell’autonomia dei popoli, in Trentino come in Europa, attraverso le istituzioni di ogni livello.

Per il suo impegno e la sua risolutezza nel perseguire gli obiettivi cari alla Lega è stato e sarà sempre un esempio per tutti noi e lascia un’impronta indelebile con il suo operato.

Nell’ottobre scorso ha visto realizzarsi il sogno di sempre: un Trentino governato dalla Lega; a questa forte responsabilità oggi si aggiunge l’impegno di mantenere vivi i suoi consigli per il bene della nostra terra. Ti mando il mio abbraccio e nel cuore resterà sempre il tuo lascito politico e spirituale.

Ci mancherai Enzo.