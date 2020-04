L’ultimo saluto al Comandante Renato Cerutti: un grande amico del Vanoi e del Trentino

La nostra redazione si stringe al dolore della famiglia

NordEst – Ci mancheranno i suoi racconti, le sue foto in bianco e nero e quelle avventure in mare aperto.

Il comandante Renato Cerutti – ex capitano di Macchina della Marina mercantile – ha collaborato in varie occasioni con il nostro giornale online e cartaceo, proponendo pezzi storici e approfondimenti legati alla sua grande passione per il volo.

Era un amico della valle del Vanoi ma soprattutto del Trentino e delle sue montagne. Oltre al mare, amava parlare spesso di volo, perchè come ripeteva spesso: “Chi vola vale…”

Buon viaggio Comandante, la terra ti sia lieve…

Ci stringiamo al grande dolore della moglie e della famiglia, per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi.